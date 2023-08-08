Глава МИД Китая поговорил с Лавровым. Заявил о "независимой" позиции Пекина насчет войны
08.08.2023, 10:07
Ван И и Сергей Лавров (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Китая Ван И поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после переговоров в Саудовской Аравии об окончании войны России против Украины. Об этом сообщили в МИД КНР, передает агентство Reuters.
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Китайцы заявляют, что Ван И сказал Лаврову — Пекин будет отстаивать "независимую и беспристрастную позицию по Украине, поскольку стремится найти политическое решение проблемы".
В КНР говорят, что будут "объективным и рациональным голосом на любых международных многосторонних форумах и активно продвигать мирные переговоры".
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
Ранее собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни один пункт "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.
- 15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должно стать выведение войск РФ с территории Украины.
- Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
- В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.
Читайте мнение: Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии
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