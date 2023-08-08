Глава МИД Китая поговорил с Лавровым. Заявил о "независимой" позиции Пекина насчет войны

Министр иностранных дел Китая Ван И поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после переговоров в Саудовской Аравии об окончании войны России против Украины. Об этом сообщили в МИД КНР, передает агентство Reuters.

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Китайцы заявляют, что Ван И сказал Лаврову — Пекин будет отстаивать "независимую и беспристрастную позицию по Украине, поскольку стремится найти политическое решение проблемы".

В КНР говорят, что будут "объективным и рациональным голосом на любых международных многосторонних форумах и активно продвигать мирные переговоры".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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