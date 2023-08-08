Глава МЗС Китаю поговорив із Лавровим. Заявив про "незалежну" позицію Пекіна щодо війни
Міністр закордонних справ Китаю Ван І поговорив із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим після переговорів у Саудівській Аравії про закінчення війни Росії проти України. Про це повідомили у МЗС КНР, передає агентство Reuters.
Китайці заявляють, що Ван І сказав Лаврову — Пекін відстоюватиме "незалежну та неупереджену позицію щодо України, оскільки прагне знайти політичне розв'язання проблеми".
У КНР кажуть, що будуть "об'єктивним та раціональним голосом на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і активно просуватимуть мирні переговори".
Раніше співрозмовник в Офісі президента, обізнаний щодо перебігу переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і водночас більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.
- 15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ із території України.
- Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.
- У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.
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