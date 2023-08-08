Глава МЗС Китаю поговорив із Лавровим. Заявив про "незалежну" позицію Пекіна щодо війни

Міністр закордонних справ Китаю Ван І поговорив із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим після переговорів у Саудівській Аравії про закінчення війни Росії проти України. Про це повідомили у МЗС КНР, передає агентство Reuters.

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Китайці заявляють, що Ван І сказав Лаврову — Пекін відстоюватиме "незалежну та неупереджену позицію щодо України, оскільки прагне знайти політичне розв'язання проблеми".

У КНР кажуть, що будуть "об'єктивним та раціональним голосом на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і активно просуватимуть мирні переговори".

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Раніше співрозмовник в Офісі президента, обізнаний щодо перебігу переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і водночас більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.

15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ із території України.

Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.

У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.

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