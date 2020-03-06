Глава МИД Кулеба: Подача или неподача воды в Крым – инструмент деоккупации

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вопрос подачи или неподачи воды в Крым должен рассматриваться как один из инструментов деоккупации временно полуострова. Об этом в эфире программы Право на владу на 1+1 заявил новый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Вопрос подачи или подача воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации", - сказал он.

Нардеп фракции Голос Юлия Клименко возразила, назвав подачу воды наоборот "инструментом оккупации".

"Я сказал, что предоставление ответа: можно давать, можно не давать... Это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации", - уточнил он, собеседница согласилась.

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Также, по словам министра иностранных дел, восстановление территориальной целостности – конечная цель,а "все остальное – предмет переговоров".

Кулеба добавил, что фундаментально важными шагами для реализации стратегий деоккупации территорий Донбасса и Крыма являются возрождение промышленности и привлечение инвестиций. По его словам, это усилит государство и укрепит его позиции на внешнеполитической арене.

5 марта новый премьер Денис Шмыгаль заявил , что равительство не может подавать воду до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины. неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастроф. Позже он уточнил, что п хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку заявил

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