Глава МИД Кулеба: Подача или неподача воды в Крым – инструмент деоккупации

Вопрос подачи или неподачи воды в Крым должен рассматриваться как один из инструментов деоккупации временно полуострова. Об этом в эфире программы Право на владу на 1+1 заявил новый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Вопрос подачи или подача воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации", - сказал он.
Нардеп фракции Голос Юлия Клименко возразила, назвав подачу воды наоборот "инструментом оккупации".
"Я сказал, что предоставление ответа: можно давать, можно не давать... Это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации", - уточнил он, собеседница согласилась.
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Также, по словам министра иностранных дел, восстановление территориальной целостности – конечная цель,а "все остальное – предмет переговоров".
Кулеба добавил, что фундаментально важными шагами для реализации стратегий деоккупации территорий Донбасса и Крыма являются возрождение промышленности и привлечение инвестиций. По его словам, это усилит государство и укрепит его позиции на внешнеполитической арене.
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