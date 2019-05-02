Глава МИД Латвии о паспортах РФ: Это попытка тихой аннексии

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Решение Москвы об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса является попыткой тихой аннексии, требующей решительной реакции ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, пишет Укринформ.

"Это совершенно недопустимо, это является попыткой осуществления тихой аннексии. Я считаю, что все страны региона должны в этом деле быть объединенными, и мы нуждаемся в значительно более сильной, решительной реакции ЕС на такие действия", - заявил Ринкевичс.

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Глава МИД Латвии отметил, что Украина, Грузия и Молдова нуждаются сегодня в поддержке не только в осуществлении реформ, но и в противодействии российской агрессии.

24 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Тогда сообщалось, что российский лидер намерен упростить это и для остальных украинцев.

1 мая на сайте Кремля появился подписанный Путиным указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины (уже не только жителям оккупированного Донбасса).