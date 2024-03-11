Глава МИД Литвы: Именно сейчас время для обсуждения отправки войск НАТО в Украину

Ландсбергис подчеркнул, что война пришла в Европу и "ни одна из столиц мира не находится слишком далеко от Киева для армии Путина"

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью Ouest-France, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы обсуждать возможность отправки западных войск в Украину.

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"Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", – сказал он.

По словам Ландсбергиса, "ни одна из столиц мира не находится слишком далеко от Киева для армии Путина".

"Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт состоит в том, что украинская линия фронта сравнима с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, то представьте, где она может закончиться", – сказал он, добавив, что в Европу пришла война и западные союзники должны это осознать.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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