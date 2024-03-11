Глава МИД Литвы: Именно сейчас время для обсуждения отправки войск НАТО в Украину
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью Ouest-France, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы обсуждать возможность отправки западных войск в Украину.
"Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", – сказал он.
По словам Ландсбергиса, "ни одна из столиц мира не находится слишком далеко от Киева для армии Путина".
"Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт состоит в том, что украинская линия фронта сравнима с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, то представьте, где она может закончиться", – сказал он, добавив, что в Европу пришла война и западные союзники должны это осознать.
На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу.
- Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.
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