Глава МЗС Литви: Саме зараз час для обговорення відправлення військ НАТО в Україну
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив в інтерв'ю Ouest-France, що зараз найкращий час для того, щоб обговорювати можливість відправлення західних військ в Україну.
"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", – сказав він.
За словами Ландсбергіса, "жодна зі столиць світу не знаходиться надто далеко від Києва для армії Путіна".
"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт полягає в тому, що українська лінія фронту порівнянна з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, то уявіть, де вона може закінчитися", – сказав він, додавши, що в Європу прийшла війна і західні союзники мають це усвідомити.
На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу.
- Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі погроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.
- 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".
- Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.
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