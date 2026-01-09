Глава МИД Литвы об ударе "Орешником": Циничный плевок в лицо всем, кто стремится к миру

Кястутис Будрис заявил, что пора принять серьезные меры, чтобы раз и навсегда сломать российскую военную машину

Кястутис Будрис (Фото: Martin Divisek/EPA)

Удар России баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области в ночь на 9 января – циничный плевок в лицо всем, кто стремится к миру. Такое мнение в социальной сети X высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Глава литовской дипломатии заявил, что в то время, когда Украина, США и Европа делают все возможное, чтобы положить конец российской агрессии, достичь справедливого и прочного мира, РФ продолжает демонстрировать то, что она делает "лучше всего".

Россия распространяет фейковые истории о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, чтобы оправдать свои геноцидные нападения на Украину, а затем направляет десятки ракет и сотни беспилотников против мирных украинских городов и мирных жителей, которые там проживают.

"Использование баллистической ракеты "Орешник" против газового хранилища во Львовской области – это не что иное, как циничный плевок в лицо всем, кто стремится к миру. Оставим ли мы это незамеченным, или заставим Россию ощутить последствия?" – написал Будрис.

Министр считает, что пора принять серьезные меры, чтобы раз и навсегда сломать российскую военную машину. Путем усиления военной поддержки Украины и надежных гарантий безопасности для нее, "убийственных санкций" против России и полной изоляции РФ на международных площадках.