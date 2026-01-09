Глава МЗС Литви про удар "Орєшніком": Цинічний плювок в обличчя всім, хто прагне миру

Кястутіс Будріс заявив, що час вжити серйозних заходів, щоб раз і назавжди зламати російську військову машину

Кястутіс Будріс (Фото: Martin Divisek/EPA)

Удар Росії балістичною ракетою "Орєшнік" по Львівській області у ніч проти 9 січня – цинічний плювок в обличчя всім, хто прагне миру. Таку думку у соціальній мережі X висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Глава литовської дипломатії заявив, що у той час, коли Україна, США та Європа роблять усе можливе, щоб покласти край російській агресії, досягти справедливого та тривалого миру, РФ продовжує демонструвати те, що вона робить "найкраще".

Читайте також Що відомо про "Орєшнік": характеристики балістичної ракети

Росія поширює фейкові історії про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, щоб виправдати свої геноцидні напади на Україну, а потім направляє десятки ракет та сотні безпілотників проти мирних українських міст та мирних мешканців, які там проживають.

"Використання балістичної ракети "Орєшнік" проти газового сховища у Львівській області – це не що інше, як цинічний плювок в обличчя всім, хто прагне миру. Чи залишимо ми це непоміченим, чи змусимо Росію відчути наслідки?" – написав Будріс.

Міністр вважає, що час вжити серйозних заходів, щоб раз і назавжди зламати російську військову машину. Шляхом посилення військової підтримки України та надійних гарантій безпеки для неї, "вбивчих санкцій" проти РФ та повної ізоляції Росії на міжнародних майданчиках.