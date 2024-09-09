Глава МИД Литвы: Российские дроны падают в странах НАТО из-за их бездействия

В ночь на 8 сентября "шахед" упал на территории Румынии, ранее – залетел в Латвию

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что российские беспилотники падают на территории стран – членов НАТО из-за их бездействия. Сообщение такого содержания он опубликовал в X.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Инциденты, немыслимые еще три года назад, сегодня рассматриваются как рутина. Ничто не должно падать на территории Украины, Латвии или где-нибудь на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привело наше бездействие. Литва, конечно, будет поддерживать решительный ответ союзников", – написал Ландсбергис.

В последнее время российские беспилотники, атакуя Украину, пересекают воздушное пространство стран НАТО. В ночь на 8 сентября "шахед" упал на территории Румынии, ранее – залетел в Латвию.

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига призвал союзников отреагировать на инциденты с российскими дронами, залетевшими в Румынию и Латвию.

Российские дроны также периодически пересекают воздушное пространство с Беларуссией. Беларусы публиковали видео, на котором сбивают беспилотники, вероятно, "шахеды".

Читайте также: Глава МИД Литвы: Украине следует дать больше свободы в ударах по целям на территории РФ