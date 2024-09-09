Глава МЗС Литви: Російські дрони падають у країнах НАТО через їхню бездіяльність

У ніч проти 8 вересня "шахед" впав на території Румунії, раніше – залетів до Латвії

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що російські безпілотники падають на території країн – членів НАТО через їхню бездіяльність. Допис відповідного змісту він опублікував у X.

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"Інциденти, немислимі ще три роки тому, сьогодні розглядаються як рутина. Ніщо не повинно падати на території України, чи Латвії, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність. Литва, звичайно, підтримуватиме рішучу відповідь союзників", – написав Ландсбергіс.

Останнім часом російські безпілотники, атакуючи Україну, перетинають повітряний простір країн НАТО. В ніч проти 8 вересня "шахед" впав на території Румунії, раніше – залетів до Латвії.

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників відреагувати на інциденти з російськими дронами, що залетіли до Румунії та Латвії.

Російські дрони також періодично перетинають повітряний простір з Білоруссю. Білоруси публікували відео, на якому збивають безпілотники, ймовірно, "шахеди".

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