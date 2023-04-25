Глава МИД Литвы — союзникам: Не гадайте, когда будет наступление ВСУ. Помогите им победить

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к европейским союзникам с призывом обязаться обеспечить победу Украины в войне. Об этом он сообщил на заседании Европейского совета.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, не нужно гадать, когда произойдет или не произойдет ожидаемое контрнаступление Украины.

"Все, что нам нужно сделать сейчас, это взять на себя обязательства по победе Украины и стремиться к ней", — сказал Ландсбергис, говоря о совместных закупках Евросоюза боеприпасов для Украины.

Он отметил, что пришло время ввести санкции против российской государственной корпорации "Росатом".

Также на заседании поднимался вопрос заявления посла Китая во Франции Лю Шая, который поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик и заявил, что временно оккупированный Крым "изначально принадлежал России".

16 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется.

21 февраля Ландсбергис сказал, что "НАТО не воюет с Россией. НАТО даже не начало спецоперацию против России. Россию бьют украинцы, а не НАТО. Некоторых это смущает, и это видно".

25 февраля в Литве на телемарафоне Radarom! собрали 14 млн евро на приобретение радаров для ВСУ.

Читайте также: НАТО должно быть готово ко вторжению России в страны Балтии — министр обороны Литвы

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.