UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Литвы — союзникам: Не гадайте, когда будет наступление ВСУ. Помогите им победить

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 07:48
Глава МИД Литвы — союзникам: Не гадайте, когда будет наступление ВСУ. Помогите им победить - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к европейским союзникам с призывом обязаться обеспечить победу Украины в войне. Об этом он сообщил на заседании Европейского совета.

По его словам, не нужно гадать, когда произойдет или не произойдет ожидаемое контрнаступление Украины. 

"Все, что нам нужно сделать сейчас, это взять на себя обязательства по победе Украины и стремиться к ней", — сказал Ландсбергис, говоря о совместных закупках Евросоюза боеприпасов для Украины.

Он отметил, что пришло время ввести санкции против российской государственной корпорации "Росатом". 

Также на заседании поднимался вопрос заявления посла Китая во Франции Лю Шая, который поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик и заявил, что временно оккупированный Крым "изначально принадлежал России".

Читайте также: НАТО должно быть готово ко вторжению России в страны Балтии — министр обороны Литвы

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война евросоюз литва военная помощь Габриэлюс Ландсбергис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 