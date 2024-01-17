Глава МИД: Польша хочет увеличить производство боеприпасов и готовит пакет помощи Украине

Радослав Сикорский (Фото: EPA/ALBERT ZAWADA)

Новое правительство Польши хочет произвести больше боеприпасов и военного оборудования, поскольку планирует предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Об этом в Давосе сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Reuters.

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"Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом <...>. Мы проверяем, какие у нас есть варианты производства боеприпасов и оборудования, а также то, что есть еще на наших складах", — сказал Сикорский.

Он отметил, что Польша говорит союзникам о том, что стоимость сдерживания России в случае, если она завоюет Украину, будет гораздо больше, чем стоимость поставки Киеву оружия для эффективной защиты от ее акта агрессии.

Замечания Сикорского показали, что Варшава ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы прислать больше военной помощи Украине, пишет издание.

Сикорский сказал, что Польша "вернулась из дальнего путешествия в популизм" после восьми лет правления ПиС.