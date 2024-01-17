Глава МИД: Польша хочет увеличить производство боеприпасов и готовит пакет помощи Украине
Новое правительство Польши хочет произвести больше боеприпасов и военного оборудования, поскольку планирует предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Об этом в Давосе сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Reuters.
"Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом <...>. Мы проверяем, какие у нас есть варианты производства боеприпасов и оборудования, а также то, что есть еще на наших складах", — сказал Сикорский.
Он отметил, что Польша говорит союзникам о том, что стоимость сдерживания России в случае, если она завоюет Украину, будет гораздо больше, чем стоимость поставки Киеву оружия для эффективной защиты от ее акта агрессии.
Замечания Сикорского показали, что Варшава ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы прислать больше военной помощи Украине, пишет издание.
Сикорский сказал, что Польша "вернулась из дальнего путешествия в популизм" после восьми лет правления ПиС.
- 20 сентября 2023 года премьер-министр Польши сказал, что Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, предоставление вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушено", подчеркнул политик.
- В МИД Польши были " удивлены " заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера "вырвали из контекста" и что он имел в виду только новое вооружение, покупаемое Польшей в рамках модернизации своей армии.