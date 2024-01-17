Глава МЗС: Польща хоче збільшити виробництво боєприпасів і готує пакет допомоги Україні

Радослав Сікорський (Фото: EPA/ALBERT ZAWADA)

Новий уряд Польщі хоче виготовити більше боєприпасів і військового обладнання, оскільки планує надати черговий пакет військової допомоги для України. Про це в Давосі повідомив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Reuters.

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"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом <...>. Ми перевіряємо, які у нас є варіанти виробництва боєприпасів і обладнання, а також те, що ще є на наших складах", — сказав Сікорський.

Він зазначив, що Польща говорить союзникам про те, що вартість стримування Росії у разі, якщо вона завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Зауваження Сікорського показали, що Варшава шукає способи виробляти більше боєприпасів і військової техніки, щоб мати можливість надсилати більше військової допомоги Україні, пише видання.

Сікорський сказав, що Польща "повернулася з далекої подорожі в популізм" після восьми років правління ПіС.