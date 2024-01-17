Глава МЗС: Польща хоче збільшити виробництво боєприпасів і готує пакет допомоги Україні
Новий уряд Польщі хоче виготовити більше боєприпасів і військового обладнання, оскільки планує надати черговий пакет військової допомоги для України. Про це в Давосі повідомив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Reuters.
"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом <...>. Ми перевіряємо, які у нас є варіанти виробництва боєприпасів і обладнання, а також те, що ще є на наших складах", — сказав Сікорський.
Він зазначив, що Польща говорить союзникам про те, що вартість стримування Росії у разі, якщо вона завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.
Зауваження Сікорського показали, що Варшава шукає способи виробляти більше боєприпасів і військової техніки, щоб мати можливість надсилати більше військової допомоги Україні, пише видання.
Сікорський сказав, що Польща "повернулася з далекої подорожі в популізм" після восьми років правління ПіС.
- 20 вересня 2023 року прем'єр-міністр Польщі заявив, що Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, надання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.
- У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра "вирвали з контексту" і що він мав на увазі лише нове озброєння, яке Польща купує у межах модернізації своєї армії.