Глава МИД Польши: "Искандеры" могут долететь до Берлина. Воспринимайте Путина серьезно

Сикорский заявил, что Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии, а поэтому его слова следует воспринимать серьезно

Радослав Сикорский (Фото: EPA/ALBERT ZAWADA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия угрожает Германии и другим странам Европы, а также призвал усилить помощь Украине. Об этом он сообщил во время визита в Берлин, цитирует его Polskie Radio.

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По его словам, партнеры Украины должны действовать быстро, так как она находится под давлением, а Германия усилила помощь Киеву.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если бы американцы отказались от помощи, мы оказались бы перед дилеммой: заменить Америку и удвоить наши усилия либо позволить завоевать Украину", — сказал Сикорский.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии.

"А когда он угрожает какой-нибудь стране, он делает это серьезно. Очень часто мы не воспринимали его подобающим образом. Теперь российские танки в Беларуси, Россия переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты "Искандер" могут достичь Берлина", — заявил дипломат.

22 января премьер Польши Туск прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины, по итогам переговоров Польша объявила о новом оборонном пакете.

Туск сообщил, что он и президент Владимир Зеленский договорились о ситуации на польско-украинской границе.

Польский премьер заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

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