Глава МЗС Польщі: "Іскандери" можуть долетіти до Берліна. Сприймайте Путіна серйозно

Сікорський заявив, що Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії, а тому його слова слід сприймати серйозно

Радослав Сікорський (Фото: EPA/ALBERT ZAWADA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія загрожує Німеччині та іншим країнам Європи, а також закликав посилити допомогу Україні. Про це він повідомив під час візиту до Берліна, цитує його Polskie Radio.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, партнери України мають діяти швидко, оскільки вона перебуває під тиском, а Німеччина посилила допомогу Києву.

"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якби американці відмовилися від допомоги, ми б опинилися перед дилемою: замінити Америку і подвоїти наші зусилля або дозволити завоювати Україну", — сказав Сікорський.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії.

"А коли він погрожує якійсь країні, він робить це серйозно. Дуже часто ми не сприймали його належним чином. Тепер російські танки в Білорусі, Росія перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети "Іскандер" можуть досягти Берліна", – заявив дипломат.

22 січня прем'єр Польщі Туск прибув із візитом до Києва та зустрівся з президентом України, за підсумками переговорів Польща оголосила про новий оборонний пакет.

Туск повідомив, що він і президент Володимир Зеленський домовилися про ситуацію на польсько-українському кордоні.

Польський прем'єр заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною і надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".

Читайте також: Туск про війну РФ в Україні: Для "нейтральних" країн є темне місце в політичному пеклі