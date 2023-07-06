Глава МИД Польши о ЗАЭС: Подрыв затронет территорию НАТО, будет адекватная реакция
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что возможный подрыв Запорожской атомной электростанции затронет территорию НАТО, а поэтому это потребует "адекватной реакции". Об этом он сообщил в интервью BBC.
По его словам, если Россия устроит террористический акт на Запорожской АЭС, то Польша отреагирует "соответствующим образом".
"Это будет совершенно новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно", — сказал Рау.
Он отметил, что подобные действия россиян создадут "совершенно новую" ситуацию в Украине, но также затронут значительную часть территории НАТО.
"Так что это потребует адекватной реакции. И не ожидайте, что я вам расскажу, какой конкретно она будет", — резюмировал дипломат.
Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на ЗАЭС "уменьшается".
- 4 июля ВСУ официально сообщили, что российские захватчики в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС.
- В тот же день президент Зеленский обратился к международному сообществу и призвал их отреагировать на угрозу провокации на станции со стороны оккупантов.
- Директор МАГАТЭ сообщил, что организация запросила у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и других частях временно оккупированной ЗАЭС.
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