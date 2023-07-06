Глава МИД Польши о ЗАЭС: Подрыв затронет территорию НАТО, будет адекватная реакция

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что возможный подрыв Запорожской атомной электростанции затронет территорию НАТО, а поэтому это потребует "адекватной реакции". Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, если Россия устроит террористический акт на Запорожской АЭС, то Польша отреагирует "соответствующим образом".

"Это будет совершенно новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно", — сказал Рау.

Он отметил, что подобные действия россиян создадут "совершенно новую" ситуацию в Украине, но также затронут значительную часть территории НАТО.

"Так что это потребует адекватной реакции. И не ожидайте, что я вам расскажу, какой конкретно она будет", — резюмировал дипломат.

Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на ЗАЭС "уменьшается".

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