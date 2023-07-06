Глава МЗС Польщі про ЗАЕС: Підрив торкнеться території НАТО, буде адекватна реакція

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що можливий підрив Запорізької атомної електростанції торкнеться території НАТО, а тому це вимагатиме "адекватної реакції". Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, якщо Росія влаштує терористичний акт на Запорізькій АЕС, то Польща відреагує "відповідним чином".

"Це буде абсолютно нова, абсолютно нова ситуація. Тож ми відреагуємо адекватно", — сказав Рау.

Він зазначив, що подібні дії росіян створять "абсолютно нову" ситуацію в Україні, але також торкнуться значної частини території НАТО.

"Тож це вимагатиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде", — резюмував дипломат.

Раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на ЗАЕС "зменшується".

Читайте також: Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.