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Глава МЗС Польщі про ЗАЕС: Підрив торкнеться території НАТО, буде адекватна реакція

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06.07.2023, 09:53
Глава МЗС Польщі про ЗАЕС: Підрив торкнеться території НАТО, буде адекватна реакція - Фото
Збігнєв Рау (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що можливий підрив Запорізької атомної електростанції торкнеться території НАТО, а тому це вимагатиме "адекватної реакції". Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

За його словами, якщо Росія влаштує терористичний акт на Запорізькій АЕС, то Польща відреагує "відповідним чином".

"Це буде абсолютно нова, абсолютно нова ситуація. Тож ми відреагуємо адекватно", — сказав Рау.

Він зазначив, що подібні дії росіян створять "абсолютно нову" ситуацію в Україні, але також торкнуться значної частини території НАТО.

"Тож це вимагатиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде", — резюмував дипломат.

Раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на ЗАЕС "зменшується".

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Дмитро Гриниченко
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війнаНАТОПольщазбігнєв рауЗапорізька АЕС
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