Глава МЗС Польщі про ЗАЕС: Підрив торкнеться території НАТО, буде адекватна реакція
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що можливий підрив Запорізької атомної електростанції торкнеться території НАТО, а тому це вимагатиме "адекватної реакції". Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.
За його словами, якщо Росія влаштує терористичний акт на Запорізькій АЕС, то Польща відреагує "відповідним чином".
"Це буде абсолютно нова, абсолютно нова ситуація. Тож ми відреагуємо адекватно", — сказав Рау.
Він зазначив, що подібні дії росіян створять "абсолютно нову" ситуацію в Україні, але також торкнуться значної частини території НАТО.
"Тож це вимагатиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде", — резюмував дипломат.
Раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на ЗАЕС "зменшується".
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС.
- Того ж дня президент Зеленський звернувся до міжнародної спільноти та закликав їх відреагувати на загрозу провокації на станції з боку окупантів.
- Директор МАГАТЕ повідомив, що організація запитала у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої ЗАЕС.
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