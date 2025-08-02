Глава МИД Британии: Переговоры могут вестись и в 2026 году из-за амбиций Путина

Главный вопрос переговоров между Украиной и РФ – насколько серьезно относится к ним Кремль, сказал Лемми

Дэвид Лемми (Фото: x.com/DavidLammy)

Переговоры России и Украины могут длиться и в 2026 году из-за амбиций российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в интервью The Guardian.

"По моей трезвой оценке, Путин не готов к серьезным переговорам. У него по-прежнему максималистские и империалистические амбиции", – сказал британский министр.

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Он отметил, что борьба, которую Украина ведет при поддержке Великобритании, Европы и США – колоссальна. Даже если бы мир оставил украинцев без помощи, то, по мнению Лемми, они бы продолжили партизанскую войну – настолько "сильна их вера в страну и это вдохновляет", отметил он.

"Я подозреваю, что переговоры все еще будут вестись через год. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", – резюмировал министр.