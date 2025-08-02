Глава МЗС Британії: Переговори можуть вестися і у 2026 році через амбіції Путіна

Головне питання переговорів між Україною та РФ –наскільки серйозно ставиться до них Кремль, сказав Леммі

Девід Леммі (Фото: x.com/DavidLammy)

Переговори Росії та України можуть тривати і 2026 року через амбіції російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив міністр іноземних справ Великої Британії Девід Леммі в інтерв'ю The Guardian.

"За моєю тверезою оцінкою, Путін не готовий до серйозних переговорів. У нього, як і раніше, максималістські та імперіалістичні амбіції", – сказав британський міністр.

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Він зазначив, що боротьба, яку Україна веде за підтримки Великої Британії, Європи та США, – колосальна. Навіть якби світ залишив українців без допомоги, то, на думку Леммі, вони б продовжили партизанську війну – настільки "сильна їхня віра в країну, і це надихає", зазначив він.

"Я підозрюю, що переговори все ще будуть вестися через рік. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів", – резюмував міністр.