Глава Минобороны Нидерландов: ЕС может поставить Украине миллион снарядов с задержкой

Также Оллонгрен заявила, что первые истребители F-16 будут в Киеве уже в 2024 году

Кайса Оллонгрен (Скриншот с видео)

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в Брюсселе, что поставка Украине миллиона артиллерийских снарядов будет в повестке дня саммита ЕС 1 февраля. По ее словам, союзники работают над выполнением обещания.

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"Мы собираемся обсудить этот вопрос, поскольку наблюдаем значительное увеличение производства. Это означает также значительное увеличение поставок в Украину. Но, конечно, Украина ведет войну. И вы видите ежедневно интенсивные боевые действия, то я вполне понимаю желание Украины иметь еще больше боеприпасов", – сказала нидерландский министр.

Оллонгрен заверила, что ЕС приближается к передаче Украине обещанного миллиона снарядов, хотя и отмечает, что это может произойти с опозданием.

В то же время, добавила она, благодаря "амбициозной цели в один миллион снарядов в год" выросли производственные мощности европейской оборонной промышленности.

"Мы показываем, что выполняем то, что обещаем, даже если фактическое производство и доставка могут занять немного больше времени. Но я думаю, что мы все еще должны искать любые возможные пути для увеличения и ускорения производства снарядов", – резюмировала Оллонгрен.

В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а первые образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

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