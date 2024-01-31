Глава Міноборони Нідерландів: ЄС може поставити Україні мільйон снарядів з затримкою

Також Оллонґрен заявила, що перші винищувачі F-16 будуть у Києві вже у 2024 році

Кайса Оллонгрен (Скриншот з відео)

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила у Брюсселі, що постачання Україні мільйона артилерійських снарядів буде на порядку денному саміту ЄС 1 лютого. За її словами, союзники працюють над виконанням обіцянки.

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"Ми збираємося обговорити це питання, оскільки спостерігаємо значне збільшення виробництва. Це означає також значне збільшення постачання до України. Але, звичайно, Україна веде війну. І ви бачите інтенсивні бойові дії, які відбуваються щодня, то я цілком розумію бажання України мати ще більше боєприпасів", – сказала нідерландська міністерка.

Оллонґрен запевнила, що ЄС наближається до передання Україні обіцяного мільйона снарядів, хоча і зазначає, що це може відбутися із запізненням.

Водночас, додала вона, завдяки "амбітній меті в один мільйон снарядів за рік" зросли виробничі потужності європейської оборонної промисловості.

"Ми показуємо, що виконуємо те, що обіцяємо, навіть якщо фактичне виробництво і доставлення можуть тривати трохи більше часу. Але я думаю, що ми все ще повинні шукати будь-які можливі шляхи для збільшення і прискорення виробництва снарядів", – резюмувала Оллонґрен.

У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а перші зразки цих боєприпасів уже проходять випробування.

14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.

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