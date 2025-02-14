Глава Мюнхенской конференции заверил: никаких россиян на мероприятие не аккредитовали
Кристоф Хойсген (Фото: ЕРА / CLEMENS BILAN)

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген заверил, что никакие представители России не были аккредитованы на мероприятие. Его цитирует n-tv.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. Без аккредитации сюда не попадешь", – сказал Хойсген.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что на полях Мюнхенской конференции безопасности 14-16 февраля могут состояться встречи с участием представителей Украины, США и России.

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сразу опроверг, заявив, что никакого разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается.

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