Глава Мюнхенской конференции заверил: никаких россиян на мероприятие не аккредитовали

Накануне американский президент Трамп заявил, что на полях Мюнхена возможны встречи между представителями Украины, России и США

Кристоф Хойсген (Фото: ЕРА / CLEMENS BILAN)

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген заверил, что никакие представители России не были аккредитованы на мероприятие. Его цитирует n-tv.

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"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. Без аккредитации сюда не попадешь", – сказал Хойсген.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что на полях Мюнхенской конференции безопасности 14-16 февраля могут состояться встречи с участием представителей Украины, США и России.

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сразу опроверг, заявив, что никакого разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается.

6 февраля 2025 года спецпосланник президента США Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе.

7 февраля Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Вероятно, это произойдет в Вашингтоне, президент США не собирается ехать в Киев.

10 февраля американское CBS News сообщило, что Вэнс намерен встретиться с президентом Зеленским на Мюнхенской конференции.