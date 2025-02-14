Глава Мюнхенської конференції запевнив: жодних росіян на захід не акредитували

Напередодні американський президент Трамп заявив, що на полях Мюнхена можливі зустрічі між представниками України, Росії та США

Крістоф Гойсґен (Фото: ЕРА / CLEMENS BILAN)

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен запевнив, що жодних представників Росії не було акредитовано на захід. Його цитує n-tv.

"Ми не акредитовували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – сказав Гойсґен.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого можуть відбутися зустрічі за участю представників України, США та Росії.

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин одразу спростував, заявивши, що жодної розмови з росіянами у Мюнхені не передбачається.

6 лютого 2025 року спецпосланець президента США Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.

7 лютого Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня. Ймовірно, це відбудеться у Вашингтоні, президент США не планує їхати до Києва.

10 лютого американське CBS News повідомило, що Венс має намір зустрітися з президентом Зеленським на Мюнхенській конференції.