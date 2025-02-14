Глава Мюнхенської конференції запевнив: жодних росіян на захід не акредитували
Крістоф Гойсґен (Фото: ЕРА / CLEMENS BILAN)

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен запевнив, що жодних представників Росії не було акредитовано на захід. Його цитує n-tv.

"Ми не акредитовували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – сказав Гойсґен.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого можуть відбутися зустрічі за участю представників України, США та Росії.

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин одразу спростував, заявивши, що жодної розмови з росіянами у Мюнхені не передбачається.

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