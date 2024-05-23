Глава Нацполиции: Военнообязанных, находящихся в розыске, будут отправлять в ТЦК

В случае установления находящихся в розыске уклонистов, полиция будет доставлять в ТЦК

Иван Выгивский (Фото: Нацполиция)

Если во время общения с военнообязанным полицейский выяснит, что тот находится в розыске, он направит его в военкомат. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский.

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"Если он находится в розыске за совершение уголовного правонарушения, то полицейский должен совершить безотлагательные действия по задержанию такого лица в соответствии с уголовным процессуальным законодательством", – сказал он.

Как пояснил глава Нацполиции, в случае установления уклонистов, находящихся в розыске, полиция будет доставлять в ТЦК.

Говоря о том, уполномочен ли полицейский применять силу, если мужчина, остановленный для проверки документов, например, убегает, Выгивский пояснил, что в соответствии с законом Украины "О Национальной полиции" правоохранитель уполномочен применять меры принуждения.

"Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена причастность лица к совершению преступлений, то к лицу, совершающему злостное неповиновение законному требованию полицейского, могут быть применены такие меры принуждения, как физическая сила и специальные средства", – объяснил Выгивский.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

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