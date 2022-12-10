Глава ОАСК Вовк ответил на введенные против него санкции: Без поездок в США переживу

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк в ответ на введенные против него санкции США заявил, что переживет отсутствие возможности ездить в Соединенные Штаты. Об этом Вовк написал в Facebook.

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Судья заявил, что решение о введении санкций против него не стало для него неожиданностью.

Вовк назвал обвинения против него "абсурдными" и заявил, что остается в Украине и не планирует уезжать.

Судья уверен, что введенные против него санкции США – результат жалоб в Вашингтон его врагов.

9 декабря Государственный департамент США сообщил о введении санкций в отношении действующего главы ОАСК.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

7 июля 2020 года НАБУ главе ОАСК и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало из материалов дела. 17 марта 2021 года НАБУ завершило дело о попытке захвата государственной власти судьями ОАСК и открыло материалы.

17 марта 2021 года о попытке захвата государственной власти судьями ОАСК и открыло материалы. 29 сентября ВАКС оштрафовал руководителя ОАСК Павла Вовка за неявку в суд.

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Наталія Медведєва

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