Глава Одесской ОГА оценил введение военной администрации в городе

Олег Кипер (Фото: Telegram-канал чиновника)

Создание городской военной администрации в Одессе пойдет только на пользу городу, заявил для текста LIGA.net руководитель одесской обладминистрации Олег Кипер.

"Назначение начальника ГВА улучшит решение насущных вопросов, в том числе по усилению обороны", – рассказал чиновник.

В то же время главный редактор одесского медиа Интент Валерий Болган отметил LIGA.net, что бывший мэр Геннадий Труханов имеет "один из контрольных пакетов" в городском совете: "Где-то треть депутатов – это депутаты от его партии".

По мнению журналиста, обойти команду Труханова в мэрии практически невозможно: других руководителей, понимающих, что и как работает в Одессе, нет, а быстро их подготовить или забрать из других областей не получится.

"Часть команды ушла от Труханова, но остаются люди, очень преданные ему лично. Это плохо, их быстро не заменишь. Они могут саботировать работу", – отметил Болган.