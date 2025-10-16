Глава Одеської ОВА оцінив введення військової адміністрації у місті
Створення міської військової адміністрації в Одесі піде лише на користь місту, заявив для тексту LIGA.net керівник обладміністрації Олег Кіпер.
"Призначення начальника МВА покращить вирішення нагальних питань, у тому числі щодо посилення оборони", – розповів чиновник.
Водночас головний редактор одеського медіа Інтент Валерій Болган зауважив LIGA.net, що колишній мер Геннадій Труханов має "один із контрольних пакетів" у міській раді: "Десь третина депутатів – це депутати від його партії".
На думку журналіста, обійти команду Труханова у мерії практично неможливо: інших керівників, які розуміють, що і як працює в Одесі, немає, а швидко їх підготувати або забрати з інших областей не вийде.
"Частина команди пішла від Труханова, але лишаються люди, дуже віддані йому особисто. Це погано. Їх швидко не заміниш. Вони можуть саботувати роботу", – зауважив Болган.
- 14 жовтня президент Зеленський позбавив громадянства на той міського голову Одеси Труханова, а СБУ підтвердила наявність в останнього російських документів, зокрема закордонного паспорта. З припиненням громадянства України Труханов втратив посаду мера.
- Наступного дня глава держави створив Одеську МВА і призначив її очільником Сергія Лисака.
- З 16 жовтня тимчасово обовʼязки міського голови Одеси виконуватиме секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.
