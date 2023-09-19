Глава Пентагона о наступлении ВСУ: Идет прорыв мощных линий обороны россиян, бои тяжелые
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вооруженные Силы Украины прорывают "мощные" линии обороны россиян при наступлении. Об этом он сказал в выступлении на открытии совещания в формате "Рамштайн".
По его словам, украинские воины ведут тяжелые бои, освобождают территории и прорывают "мощные" оборонительные линии врага.
Он указал на роль союзников в успехах ВСУ и заявил, что военная помощь будет продолжаться в долгосрочной перспективе.
Остин заверил, что партнеры будут помогать Украине и призвал "не совершать ошибок".
Также глава Пентагона заявил, что диктатор Владимир Путин "пытался деморализовать украинцев, а в результате деморализовал собственных военных".
- 18 сентября 2023 года министра обороны ФРГ Писториуса спросили, почему в новом пакете помощи нет Taurus, которые так нужны Украине. Говорит, "это нелегко".
- Вероятно, сегодня или завтра Зеленский снова поговорит с Байденом о дальнобойных ракетах ATACMS.
- На вопрос о боевых действиях осенью, зимой и весной он заявил, что "не дадим Путину передышки, а где не проедем – там полетим дронами".
- 21 сентября президент выступит в Вашингтоне перед сенаторами США, чтобы заручиться финансовой и военной поддержкой для освободительной войны на следующие месяцы.
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