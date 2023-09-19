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Глава Пентагона о наступлении ВСУ: Идет прорыв мощных линий обороны россиян, бои тяжелые

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 13:39
Глава Пентагона о наступлении ВСУ: Идет прорыв мощных линий обороны россиян, бои тяжелые - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вооруженные Силы Украины прорывают "мощные" линии обороны россиян при наступлении. Об этом он сказал в выступлении на открытии совещания в формате "Рамштайн".

По его словам, украинские воины ведут тяжелые бои, освобождают территории и прорывают "мощные" оборонительные линии врага. 

Он указал на роль союзников в успехах ВСУ и заявил, что военная помощь будет продолжаться в долгосрочной перспективе. 

Остин заверил, что партнеры будут помогать Украине и призвал "не совершать ошибок". 

Также глава Пентагона заявил, что диктатор Владимир Путин "пытался деморализовать украинцев, а в результате деморализовал собственных военных". 

Читайте также: Милли: Очень много времени уйдет на деоккупацию. Ходжес: Необязательно выбивать 200 000 

Дмитрий Гриниченко
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