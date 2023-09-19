Глава Пентагону про наступ ЗСУ: Триває прорив потужних ліній оборони росіян, бої важкі
19.09.2023, 13:39
Ллойд Остiн (Фото: EPA)
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Збройні Сили України проривають "потужні" лінії оборони росіян під час наступу. Про це він сказав у виступі на відкритті наради у форматі "Рамштайн".
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, українські воїни ведуть тяжкі бої, звільняють території та проривають "потужні" оборонні лінії ворога.
Він вказав на роль союзників у успіхах ЗСУ та заявив, що військова допомога триватиме у довгостроковій перспективі.
Остін запевнив, що партнери допомагатимуть Україні і закликав "не робити помилок".
Також глава Пентагону заявив, що диктатор Володимир Путін "намагався деморалізувати українців, а в результаті деморалізував власних військових".
- 18 вересня 2023 року міністра оборони ФРН Пісторіуса запитали, чому в новому пакеті допомоги немає Taurus, які так потрібні Україні. Каже, це нелегко.
- Ймовірно, сьогодні чи завтра Зеленський знову поговорить із Байденом про далекобійні ракети ATACMS.
- На питання про бойові дії восени, взимку та навесні він заявив, що "не дамо Путіну перепочинку, а де не проїдемо – там полетимо дронами".
- 21 вересня президент виступить у Вашингтоні перед сенаторами США, щоб заручитися фінансовою та військовою підтримкою для визвольної війни на наступні місяці.
Читайте також: Міллі: Дуже багато часу піде на деокупацію. Ходжес: Необов'язково вибивати 200 000
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Міністр оборони вперше поговорив з главою Пентагону: фронт, військова допомога та Рамштайн 11.09.2023Західні ЗМІ пишуть про "поганий" наступ ЗСУ. Пентагон: Битва не закінчена, це недоречно 23.08.2023Залужний, Буданов і Резніков поговорили з Міллі та Остіном. Головна тема — наступ ЗСУ та ППО 10.08.2023
Останні новини
Коментарі