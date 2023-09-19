Глава Пентагону про наступ ЗСУ: Триває прорив потужних ліній оборони росіян, бої важкі

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Збройні Сили України проривають "потужні" лінії оборони росіян під час наступу. Про це він сказав у виступі на відкритті наради у форматі "Рамштайн".

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За його словами, українські воїни ведуть тяжкі бої, звільняють території та проривають "потужні" оборонні лінії ворога.

Він вказав на роль союзників у успіхах ЗСУ та заявив, що військова допомога триватиме у довгостроковій перспективі.

Остін запевнив, що партнери допомагатимуть Україні і закликав "не робити помилок".

Також глава Пентагону заявив, що диктатор Володимир Путін "намагався деморалізувати українців, а в результаті деморалізував власних військових".

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