"Эффективная защита от РФ". Глава Пентагона созвонился с Тараном: что обсуждали
США привержены укреплять военный потенциал Украины для ее защиты от России. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в разговоре по телефону с министром обороны Андреем Тараном, сообщает пресс-служба Пентагона.
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Как отмечается, Остин подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также привержены укреплять военный потенциал Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. В украинском МО уточняют, что он также подтвердил продолжение поддержки ВСУ в рамках инициативы помощи по безопасности (USAI).
Остин также поблагодарил Украину за ее вклад в международную безопасность и подчеркнул необходимость поддерживать прогресс реформ в оборонной сфере, пишет пресс-служба Пентагона. Таран в ответ поблагодарил США за помощь, усиление стойкости Украины против внешних угроз и способствование приближению Украины к полноправному членству в НАТО, сообщает украинский МО.
Отмечается, что стороны также обсудили реализацию статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. Таран заверил, что Украина намерена продолжать участие в операциях НАТО (в частности в тренировочно-совещательной миссии в Косово) и готовится направить силы и средства к:
– тренировочной миссии в НАТО в Ираке;
– операции НАТО в Средиземном море Морской охранник.
В МО говорят, что разговор подтвердил стратегический характер отношений Украины и США в оборонной сфере. Министры надеются на личную встречу в ближайшее время, Таран пригласил Остина в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.
- 26 января 2021-го президент США Джо Байден поговорил с главой РФ Владимиром Путиным. В разговоре Байден в частности заявил, что Америка будет твердо защищать суверенитет Украины. В Офисе президента Зеленского считают наполнение их разговора идеальным для Украины.
- 1 февраля глава МИД Кулеба поговорил с Блинкеном по телефону. Как сообщили в Госдепе, США заверили Украину в "мощной экономической и военной поддержке перед лицом российской агрессии".
- Также 1 февраля вышло интервью Зеленского американскому Axios. Президент сказал, что у него есть один вопрос к Байдену: "Почему Украина еще не в НАТО?". Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг, объяснил, почему это так.
- 19 февраля Байден призвал Европу поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне атак Кремля на демократию.
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