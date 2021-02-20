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"Эффективная защита от РФ". Глава Пентагона созвонился с Тараном: что обсуждали

20.02.2021, 07:39
Андрей Таран и Лойд Остин (фото - пресс-служба Минобороны)

США привержены укреплять военный потенциал Украины для ее защиты от России. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в разговоре по телефону с министром обороны Андреем Тараном, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Как отмечается, Остин подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также привержены укреплять военный потенциал Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. В украинском МО уточняют, что он также подтвердил продолжение поддержки ВСУ в рамках инициативы помощи по безопасности (USAI).

Остин также поблагодарил Украину за ее вклад в международную безопасность и подчеркнул необходимость поддерживать прогресс реформ в оборонной сфере, пишет пресс-служба Пентагона. Таран в ответ поблагодарил США за помощь, усиление стойкости Украины против внешних угроз и способствование приближению Украины к полноправному членству в НАТО, сообщает украинский МО.

Отмечается, что стороны также обсудили реализацию статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. Таран заверил, что Украина намерена продолжать участие в операциях НАТО (в частности в тренировочно-совещательной миссии в Косово) и готовится направить силы и средства к:

–  тренировочной миссии в НАТО в Ираке;

–  операции НАТО в Средиземном море Морской охранник.

В МО говорят, что разговор подтвердил стратегический характер отношений Украины и США в оборонной сфере. Министры надеются на личную встречу в ближайшее время, Таран пригласил Остина в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

Марк Сировой
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пентагон нато минобороны джо байден Андрей Таран Ллойд Остин
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