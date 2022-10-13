Главные новости Украины и мира на 19:00 13 октября

1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСТАВИТ УКРАИНЕ РАКЕТЫ AMRAAM ДЛЯ ПВО. Великобритания поставит Украине ракеты противовоздушной обороны AMRAAM, которые могут использовать при работе комплексы ПВО NASAMS (подробнее).

2. $1,3 МЛРД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКСТРЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ МВФ ПОСТУПИЛО В УКРАИНУ. Деньги пойдут на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики (подробнее).

3. УКРЭНЕРГО ЗАЯВИЛО О СТАБИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ: ОТКЛЮЧЕНИЙ БОЛЬШЕ НЕ ПЛАНИРУЮТ. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине удалось стабилизировать энергосистему после ракетных ударов со стороны России. Веерных отключений света больше не планируется, заявил он (подробнее).

4. "СМЕЛЫЙ НАРОД УКРАИНЫ" ПОПАЛ В ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ САХАРОВА. Депутаты Европарламента внесли украинский народ в список премии Сахарова за свободу мнения 2022 года (подробнее).

5. ПАСЕ ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ, ПРИЗНАЮЩУЮ РОССИЙСКИЙ РЕЖИМ ТЕРОРИСТИЧЕСКИМ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) почти единогласно приняла резолюцию, в которой российский режим признается террористическим (подробнее).

6. В ЗАПАДНЫХ РЕГИОНАХ – ВЗРЫВЫ. ПО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЯНЕ ВЫПУСТИЛИ ТРИ РАКЕТЫ. Во Львовской и Черновицкой областях во время воздушной тревоги работали Силы противовоздушной обороны (подробнее).

7. ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕРКЕЛЬ СОЗНАТЕЛЬНО ПРЕУМЕНЬШАЛО ЗАВИСИМОСТЬ ГЕРМАНИИ ОТ ГАЗПРОМА – SPIEGEL. Правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель пыталось занизить оценку рисков, связанных с запуском Северного потока 2 (подробнее).

8. БОРРЕЛЬ: ЕСЛИ ПУТИН АТАКУЕТ УКРАИНУ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ, ЕГО АРМИЯ БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА. Использование российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины будет иметь настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена (подробнее).

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Вадим Ребрина

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