Главные новости Украины и мира на 19:00 20 октября

1. ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА. УКРЭНЕРГО РАССМОТРИВАЕТ "ЛЮБОЙ СЦЕНАРИЙ, ДАЖЕ САМЫЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ". Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины (подробнее).

2. АРМИЯ ГЕРМАНИИ НАУЧИТ К ВЕСНЕ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ – ШОЛЬЦ. К весне 2023 года Германия на своих полигонах научит для Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих, чего хватит на полноценную новую бригаду (подробнее).

3. ЖИТЕЛЕЙ КИЕВА И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОСЯТ СРОЧНО СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей просят срочно снизить потребление электроэнергии (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ. ПОД НИХ ПОПАЛИ ПОЧТИ 4000 ЛИЦ И КОМПАНИЙ. Президент Владимир Зеленский подписал указы №726 и №727 о введении санкций против Российской Федерации, под которые попали практически 4000 человек и компаний (подробнее).

5. ТРАСС ИДЕТ В ОТСТАВКУ. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она останется на посту до избрания преемника (подробнее).

6. УГРОЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ОКУПАНТОВ НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ РАСТЕТ – ГЕНШТАБ ВСУ. Угроза возобновления вооруженными силами РФ наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено (подробнее).

7. УКРАИНА ВВЕЛА ПРОТИВ АБРАМОВИЧА САНКЦИИ С ОТСРОЧКОЙ. Украина ввела санкции против российского олигарха Романа Абрамовича с отсрочкой до завершения обмена пленными (подробнее).

8. ПРОТИВ КОГО В ИРАНЕ ВВЕЛ САНКЦИИ ЕС: ТРОЕ ТОП-ВОЕННЫХ И КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК "ШАХЕДОВ". 20 октября Европейский Союз ввел санкции против трех физических лиц и одной организации в Иране за поставку России дронов-камикадзе, которые россияне используют для нанесения ударов по Украине (подробнее).

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Вадим Ребрина

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