Главы Генштабов НАТО обсудят войну России против Украины и последующую военную поддержку
Начальники генеральных штабов стран НАТО 10 мая проведут заседание Военного комитета Альянса, где обсудят войну РФ против Украины и последующую военную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
Орган проведет очное заседание, в котором примут участие начальники Генеральных штабов государств-членов НАТО и Швеции.
Во время первой сессии поднимут вопрос "стратегического значения для Альянса". В ней примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На второй сессии будут обсуждаться агрессивная война России против Украины, ситуация на фронте и дальнейшая поддержка Украины со стороны НАТО.
Кроме этого, поднимут вопросы усиления сил и средств сдерживания и обороны Альянса накануне июльского саммита в Вильнюсе и после него.
Военный комитет планирует предоставить указания относительно "существенного" пересмотра оборонной позиции НАТО, согласованной на Мадридском саммите.
- 21 апреля 2023 г. президент Владимир Зеленский принял приглашение на Вильнюсский саммит НАТО.
- 24 апреля президент Литвы заявил, что Украине нужны конкретные механизмы, которые помогут интегрировать ее в НАТО.
Читайте также: ВВС НАТО перехватили над Балтикой три самолета РФ с отключенными транспондерами
Комментарии