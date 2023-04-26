Главы Генштабов НАТО обсудят войну России против Украины и последующую военную поддержку

Начальники генеральных штабов стран НАТО 10 мая проведут заседание Военного комитета Альянса, где обсудят войну РФ против Украины и последующую военную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

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Орган проведет очное заседание, в котором примут участие начальники Генеральных штабов государств-членов НАТО и Швеции.

Во время первой сессии поднимут вопрос "стратегического значения для Альянса". В ней примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На второй сессии будут обсуждаться агрессивная война России против Украины, ситуация на фронте и дальнейшая поддержка Украины со стороны НАТО.

Кроме этого, поднимут вопросы усиления сил и средств сдерживания и обороны Альянса накануне июльского саммита в Вильнюсе и после него.

Военный комитет планирует предоставить указания относительно "существенного" пересмотра оборонной позиции НАТО, согласованной на Мадридском саммите.

21 апреля 2023 г. президент Владимир Зеленский принял приглашение на Вильнюсский саммит НАТО.

24 апреля президент Литвы заявил, что Украине нужны конкретные механизмы, которые помогут интегрировать ее в НАТО.

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Артем Джеріпа

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