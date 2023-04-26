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Главы Генштабов НАТО обсудят войну России против Украины и последующую военную поддержку

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 16:18
Главы Генштабов НАТО обсудят войну России против Украины и последующую военную поддержку - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Начальники генеральных штабов стран НАТО 10 мая проведут заседание Военного комитета Альянса, где обсудят войну РФ против Украины и последующую военную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Орган проведет очное заседание, в котором примут участие начальники Генеральных штабов государств-членов НАТО и Швеции.

Во время первой сессии поднимут вопрос "стратегического значения для Альянса". В ней примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На второй сессии будут обсуждаться агрессивная война России против Украины, ситуация на фронте и дальнейшая поддержка Украины со стороны НАТО.

Кроме этого, поднимут вопросы усиления сил и средств сдерживания и обороны Альянса накануне июльского саммита в Вильнюсе и после него.

Военный комитет планирует предоставить указания относительно "существенного" пересмотра оборонной позиции НАТО, согласованной на Мадридском саммите.

  • 21 апреля 2023 г. президент Владимир Зеленский принял приглашение на Вильнюсский саммит НАТО.
  • 24 апреля президент Литвы заявил, что Украине нужны конкретные механизмы, которые помогут интегрировать ее в НАТО.

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Артем Джеріпа
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