Главы МИД ЕС договорились увеличить поставки оружия Украине и усилить санкции – Боррель
Министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.
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Министры встретились в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН. По словам Борреля, решение российского диктатора Владимира Путина о проведении фейковых "референдумов" и угрозы ядерным оружием указывают на панику и отчаяние.
"Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину", – сказал руководитель европейской дипломатии.
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По его словам, главы МИД ЕС в ответ договорились поручить готовить восьмой пакет санкций против РФ, направленный на более значимые сектора российской экономики и людей, ответственных за войну.
Министры также договорились об увеличении поставок оружия. Боррель не раскрыл подробностей о типе санкций и военной помощи, но считает, что поддержка новых мер будет единогласной.
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