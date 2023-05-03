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Главы МИД Литвы и Латвии высмеяли "атаку" на Кремль: Нужен "Оскар" за визуальные эффекты

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 20:28
Главы МИД Литвы и Латвии высмеяли
Эдгарс Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министры иностранных дел Литвы и Латвии Габриэлюс Ландсбергис и Эдгарс Ринкевичс высмеяли сообщения россиян об "атаке" на Кремль, намекнув на провокацию со стороны оккупантов. Об этом они написали в Twitter.

Главный литовский дипломат заявил, что взрыв над Кремлем является первой в мире "операцией под ложным флагом", в которой участвовал сам флаг, вероятно, намекая, что "атаку" устроили сами россияне.

Ринкевичс же считает, что Кремль должен удостоится премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. 

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал. 

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Дмитро Гриниченко
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