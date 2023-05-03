Главы МИД Литвы и Латвии высмеяли "атаку" на Кремль: Нужен "Оскар" за визуальные эффекты

Министры иностранных дел Литвы и Латвии Габриэлюс Ландсбергис и Эдгарс Ринкевичс высмеяли сообщения россиян об "атаке" на Кремль, намекнув на провокацию со стороны оккупантов. Об этом они написали в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главный литовский дипломат заявил, что взрыв над Кремлем является первой в мире "операцией под ложным флагом", в которой участвовал сам флаг, вероятно, намекая, что "атаку" устроили сами россияне.

Ринкевичс же считает, что Кремль должен удостоится премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.