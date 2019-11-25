Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Голодовка из-за дел Майдана: объявлен флешмоб в поддержку

Голодовка из-за дел Майдана: объявлен флешмоб в поддержку - Фото
Евгения Закревская (Фото: скриншот из видео ТСН/Youtube)
25.11.2019, 15:26

Адвоката Закревскую просят поддержать в соцсетях фотографиями бутылок с водой

Правозащитники начали флешмоб в поддержку требований адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, которая объявила голодовку. Об этом сообщил в Facebook руководитель ГО Правозащитная инициатива Богдан Чумак.

Закревская требует созыва внеочередного заседания Верховной Рады и принятия закона о ГБР с учетом поправки, которая разблокирует расследование дел Майдана.

По условиям флешмоба, участники должны разместить в соцсетях фотографию бутылки воды без этикетки и отметить троих друзей, которые должны продолжить флешмоб.

Читайте также: Рябошапка о реформе ГПУ: Ни одно из дел Майдана не будет потеряно

Напишите нам
дела Майдана флешмоб евгения закревская
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 