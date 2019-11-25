Голодовка из-за дел Майдана: объявлен флешмоб в поддержку

Евгения Закревская (Фото: скриншот из видео ТСН/Youtube)

Правозащитники начали флешмоб в поддержку требований адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, которая объявила голодовку. Об этом сообщил в Facebook руководитель ГО Правозащитная инициатива Богдан Чумак.

Закревская требует созыва внеочередного заседания Верховной Рады и принятия закона о ГБР с учетом поправки, которая разблокирует расследование дел Майдана.

По условиям флешмоба, участники должны разместить в соцсетях фотографию бутылки воды без этикетки и отметить троих друзей, которые должны продолжить флешмоб.

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