Голос Америки: Многие республиканцы злятся на сторонников Трампа из-за отставки Маккарти

Многие представители Республиканской партии "невероятно разозлены" на сторонников 45 президента США Дональда Трампа из-за отставки Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей. Об этом сообщил корреспондент украинской редакции Голоса Америки Остап Ярыш.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, у Маккарти был конфликт с трампистами еще с момента назначения спикером — радикальные республиканцы блокировали его избрание, жестко критиковали и выдвигали свои условия в обмен на поддержку инициатив.

Он отметил, что спикер пытался сопротивляться, но в большинстве случаев должен был идти на уступки.

"Например, в обмен на свое избрание — согласиться на условие, что процесс отставки спикера может инициировать любой один конгрессмен, в любой момент. Теперь это сыграло против него", — заявил Ярыш. Журналист напомнил, что практически все республиканцы в Палате проголосовали против отставки Маккарти.

"Из того, что вижу сейчас, многие невероятно разозлены на Гетца и других, поддержавших эту отставку. Однопартийцы обвиняют их в хаосе и вредительстве ради персональной выгоды", — резюмировал он. Ранее Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти с должности спикера. Это первый подобный случай в истории США. Теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности. Во время голосования отставку спикера поддержали 216 законодателей, против проголосовали 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти с должности, это ультраправые сторонники 45-го президента США Дональда Трампа — Мэтт Гетц, Эли Крейн, Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Боб Гуд, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл. Сам Маккарти сказал , что многим из республиканцев, которые голосовали против него, он помог избраться в Конгресс. В Белом доме заявили , что несмотря на происходящее в Конгрессе, большинство законодателей продолжают поддерживать Украину. 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет Washington Post. Читайте также: Отставка Маккарти. Рассмотрение новой помощи Украине откладывается на неопределенный срок

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.