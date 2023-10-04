Голос Америки: Багато республіканців розлючені на прихильників Трампа через відставку Маккарті
04.10.2023, 11:39
Метт Гетц (Фото: EPA)
Багато представників Республіканської партії "неймовірно розлючені" на прихильників 45 президента США Дональда Трампа через відставку Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників. Про це повідомив кореспондент української редакції Голосу Америки Остап Яриш.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, Маккарті мав конфлікт із трампістами ще з моменту призначення спікером — радикальні республіканці блокували його обрання, жорстко критикували і висували свої умови в обмін на підтримку ініціатив.
Він зазначив, що спікер намагався чинити опір, але в більшості випадків повинен був йти на поступки.
"Наприклад, в обмін на своє обрання — погодитися на умову, що процес відставки спікера може ініціювати будь-який конгресмен, у будь-який момент. Тепер це зіграло проти нього", — заявив Яриш.
Журналіст нагадав, що практично всі республіканці у Палаті проголосували проти відставки Маккарті.
"З того, що бачу зараз, багато хто неймовірно розлючений на Гетца та інших, які підтримали цю відставку. Однопартійці звинувачують їх у хаосі та шкідництві заради персональної вигоди", – резюмував він.
Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади. Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав, що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу. У Білому домі заявили, що попри те, що відбувається в Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.
- 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.
- Гетц був одним із понад десятків республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.
- Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.
Читайте також: Відставка Маккарті. Розгляд нової допомоги Україні відкладається на невизначений термін
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Відставка Маккарті. Розгляд нової допомоги Україні відкладається на невизначений термін 04.10.2023Маккарті про прихильників Трампа, які "збили" його: Я допоміг обратися багатьом з них 04.10.2023Відставка Маккарті. У Байдена впевнені, що республіканці підтримують Україну, а трампісти в меншості 04.10.2023
Останні новини
Коментарі