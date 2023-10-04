Голос Америки: Багато республіканців розлючені на прихильників Трампа через відставку Маккарті

Багато представників Республіканської партії "неймовірно розлючені" на прихильників 45 президента США Дональда Трампа через відставку Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників. Про це повідомив кореспондент української редакції Голосу Америки Остап Яриш.

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За його словами, Маккарті мав конфлікт із трампістами ще з моменту призначення спікером — радикальні республіканці блокували його обрання, жорстко критикували і висували свої умови в обмін на підтримку ініціатив.

Він зазначив, що спікер намагався чинити опір, але в більшості випадків повинен був йти на поступки.

"Наприклад, в обмін на своє обрання — погодитися на умову, що процес відставки спікера може ініціювати будь-який конгресмен, у будь-який момент. Тепер це зіграло проти нього", — заявив Яриш.

Журналіст нагадав, що практично всі республіканці у Палаті проголосували проти відставки Маккарті.

"З того, що бачу зараз, багато хто неймовірно розлючений на Гетца та інших, які підтримали цю відставку. Однопартійці звинувачують їх у хаосі та шкідництві заради персональної вигоди", – резюмував він.

Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади. Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав , що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу. У Білому домі заявили , що попри те, що відбувається в Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.

Гетц був одним із понад десятків республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.

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