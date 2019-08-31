Горбатюк: Минюст США ответил на запрос Украины о сотрудничестве

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В отделе спецрасследований генпрокуратуры ожидают сотрудничества с Минюстом США в деле "черной бухгалтерии" беглого президента Виктора Януковича, а также о растрате украинского бюджета в 2012 году. Об этом сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Голос Америки.

По его словам, в США пообещали дать ответ после завершения суда над бывшим юристом Белого дома Грегом Крейгом.

"В Минюсте США нам ответили, что пока идут судебные процессы в Америке, наши поручения, связанные с расследованием в отношении господина Крейга, не могут быть выполнены, и о результатах нас сообщат дополнительно", - сказал спецпрокурор.

Ожидается, что судебный процесс над Крейгом закончится в ближайшие недели.

Отмечается, что отдел спецрасследований генпрокуратуры расследует растрату средств министерства юстиции в 2012 году.

Речь идет об оплате работы над отчетом о суде над Юлией Тимошенко, которую осуществила американская юридическая фирма Skadden. В суд направлено дело против бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, его заместителя и главного бухгалтера.

"Для того, чтобы дать правовую оценку участникам использования этих средств, в том числе с американской стороны, для нас важно получить документы. И допросить, в частности представителей юридической фирмы Skadden, Пола Манафорта", - сказал Сергей Горбатюк.

13 августа сообщалось, что бывший советник Белого дома, юрист Грегори Крейг предстанет перед судом по обвинению во лжи министерству юстиции США.

Юлия Тимошенко с 5 августа 2011 до 22 февраля 2014 года была осуждена режимом Януковича. Ей инкриминировали превышение власти и служебных полномочий при заключении "газовых" контрактов с Россией 19 января 2009 года. Реабилитирована Верховным судом Украины и Европейским судом по правам человека.

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