Горбатюк против Луценко: суд принял решение по иску

Окружной административный суд Киева сегодня принял решение по иску начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка против экс-генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
Сообщается, что исковое заявление было возвращено истцу из-за неустранения им недостатков.
"Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков, которые не были устранены в установленный срок", - пояснили в пресс-службе. И добавили: иск вернули, поскольку Горбатюк в указанный срок недостатки не устранил.
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