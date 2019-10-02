Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Горбатюк против Луценко: суд принял решение по иску

Горбатюк против Луценко: суд принял решение по иску - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 20:17

Иск против экс-генпрокурора был подан в августе

Окружной административный суд Киева сегодня принял решение по иску начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка против экс-генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Сообщается, что исковое заявление было возвращено истцу из-за неустранения им недостатков. 

"Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков, которые не были устранены в установленный срок", - пояснили в пресс-службе. И добавили: иск вернули, поскольку Горбатюк в указанный срок недостатки не устранил.

  • 8 августа в ОАСК поступил иск Горбатюка против Луценко.
  • В нем истец просил суд отменить приказ генпрокурора о служебном расследовании по поводу блокировки подразделением Горбатюка передачи материалов уголовного дела в НАБУ.
  • 29 августа Верховная Рада уволила Луценко с поста генпрокурора.

Читайте также: По заявлению нардепа. ГБР завело дело против Луценко

Напишите нам
сергей горбатюк юрий луценко иск в суд генпрокуратура окружной админсуд киева
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 