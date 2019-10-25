Горбулин о проблеме оборонного бюджета: 28 млрд не ясно, на что

Владимир Горбулин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В оборонном бюджете на 2020 год отсутствует четко прописанное назначение примерно для 1/9 части от всей суммы, а это не согласуется с вызовами, которые стоят перед воюющим государством. Такое мнение высказал глава набсовета Украинского института исследований безопасности (УИИБ) Владимир Горбулин, пишет Укринформ.

"Когда в бюджете определены проценты и еще большая сумма денег (нераспределенные расходы на нацбезопасность и оборону в размере 28 млрд грн, - ред.), которая не имеет конкретного назначения, то я не понимаю этого", - посетовал академик.

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По его словам, в воюющей стране должно быть абсолютно четкое распределение и каждая статья должна быть защищена законом. Также, говорит Горбулин, эти статьи "должны обобщать все, что стране необходимо делать шаг за шагом".

"Этого нет, поэтому у нас возникают разрывы в конкретных проектах по разработке вооружения", - сделал он вывод.

Член правления УИИБ Алексей Гридин уточнил, что оборонный бюджет пока не разделен на бюджет развития и бюджет содержания.

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