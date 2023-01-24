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Госдеп о Abrams и Leopard для Украины: В ближайшее время будет решение по этим вопросам

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 22:03
Госдеп о Abrams и Leopard для Украины: В ближайшее время будет решение по этим вопросам - Фото
Венди Шерман (Фото: EPA)

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что вопрос возможной передачи Украине танков M1 Abrams и Leopard 2 будет решен в ближайшее время. Об этом она сказала во время выступления в Городском клубе Кливленда в Огайо 24 января, цитирует ее CNN.

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По ее словам, она подозревает, что вопрос с танками для Украины будет решен относительностей скоро.

Отвечая на вопрос о Abrams и Leopard Шерман не дала конкретного ответа, но сказала, что в ближайшие дни все увидят "решение некоторых из этих вопросов".

Она отметила, что каждая страна должна принимать свои собственные решения о том, какое оружие она хочет предоставить.

Читайте также: Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение – Spiegel 

Дмитро Гриниченко
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война госдеп военная помощь M1 Abrams Венди Шерман Leopard 2
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