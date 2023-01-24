Госдеп о Abrams и Leopard для Украины: В ближайшее время будет решение по этим вопросам
Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что вопрос возможной передачи Украине танков M1 Abrams и Leopard 2 будет решен в ближайшее время. Об этом она сказала во время выступления в Городском клубе Кливленда в Огайо 24 января, цитирует ее CNN.
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По ее словам, она подозревает, что вопрос с танками для Украины будет решен относительностей скоро.
Отвечая на вопрос о Abrams и Leopard Шерман не дала конкретного ответа, но сказала, что в ближайшие дни все увидят "решение некоторых из этих вопросов".
Она отметила, что каждая страна должна принимать свои собственные решения о том, какое оружие она хочет предоставить.
- Ранее канал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщал, что США готовы отправить Украине около 10 танков M1 Abrams, чтобы повлиять на решение Германии передать Leopard 2.
- Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе – WSJ.
- В администрации президента США Джо Байдена, по данным издания Politico, якобы рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков M1 Abrams. Пентагон пока не подтверждает это официально, но обещает сообщить, когда будет точное решение.
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