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Госдеп предупреждает: сотрудничество с режимом Лукашенко обойдется дорого

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03.12.2021, 14:57
Госдеп предупреждает: сотрудничество с режимом Лукашенко обойдется дорого - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

США предпринимают меры, чтобы беларускому диктатору Александру Лукашенко как можно дороже обошлись атаки на демократию, права человека и международные нормы, а также "жестокие репрессии против белорусов как внутри, так и за пределами страны". Об этом сказано в специальном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента. 

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В заявлении "Об ответственности за продолжающиеся репрессии и игнорирование международных норм режимом Лукашенко" упомянуты введенные вчера против беларуских чиновников и активов санкции.

Подчеркнуто, что эти меры демонстрируют решимость США противодействовать режиму, который "подрывает мир и безопасность в Европе и продолжает издевательства над людьми, которые стремятся жить в условиях свободы".

Эти санкции, говорится далее, являются также ответом на "эксплуатацию режимом Лукашенко уязвимых мигрантов из других стран" для организации незаконного перемещения мигрантов через границы Беларуси со странами ЕС.

США заявляют, что будут и далее "повышать цену сотрудничества с режимом Лукашенко". 

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". Украинские власти усилили границу с РБ техникой, военными и беспилотниками.

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Сергей Бережной
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Государственный департамент США санкции беларусь права человека мигранты александр лукашенко
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