Госдеп предупреждает: сотрудничество с режимом Лукашенко обойдется дорого

США предпринимают меры, чтобы беларускому диктатору Александру Лукашенко как можно дороже обошлись атаки на демократию, права человека и международные нормы, а также "жестокие репрессии против белорусов как внутри, так и за пределами страны". Об этом сказано в специальном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

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В заявлении "Об ответственности за продолжающиеся репрессии и игнорирование международных норм режимом Лукашенко" упомянуты введенные вчера против беларуских чиновников и активов санкции.

Подчеркнуто, что эти меры демонстрируют решимость США противодействовать режиму, который "подрывает мир и безопасность в Европе и продолжает издевательства над людьми, которые стремятся жить в условиях свободы".

Эти санкции, говорится далее, являются также ответом на "эксплуатацию режимом Лукашенко уязвимых мигрантов из других стран" для организации незаконного перемещения мигрантов через границы Беларуси со странами ЕС.

США заявляют, что будут и далее "повышать цену сотрудничества с режимом Лукашенко".

Европарламент обсуждает возможность выдвинуть против Лукашенко обвинения, которые будет рассматривать международный трибунал.

15 ноября вице-премьер Польши Петр Глинский сказал, что стоит рассмотреть вариант исключения Беларуси и России из международных организаций.

30 ноября Лукашенко заявил, что может предложить Путину разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

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Сергей Бережной

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