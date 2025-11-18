Госдеп США одобрил продажу Украине услуг по модернизации Patriot на $105 млн
Государственный департамент США одобрил продажу Украине средств поддержки систем противовоздушной обороны Patriot на сумму более $100 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.
В документе говорится, что ведомство предоставило необходимую сертификацию, проинформировав Конгресс.
Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести товары и услуги, связанные с поддержкой системы Patriot.
Речь идет о модернизации пусковых установок M901 до конфигурации M903, секретные и несекретные предусмотренные списки нагрузки и утвержденные списки запасов для наземного вспомогательного оборудования, вспомогательное оборудование, запчасти, поддержку, обучение, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
Ориентировочная общая стоимость составляет $105 млн.
"Эта предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – отмечается в документе.
Главными подрядчиками будут RTX Corporation, расположенная в Арлингтоне, штат Вирджиния, и Lockheed Martin, расположенная в штате Мэриленд.
- 2 ноября Зеленский сообщил об усилении компонента Patriot в ПВО Украины благодаря новой помощи от Германии.
- 9 ноября президент рассказал, что Украина хочет заказать у США 27 систем Patriot.
