Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з модернізації Patriot на $105 млн

Уряд України запросив придбання товарів та послуг, пов'язаних з технічним забезпеченням системи американського виробництва

Patriot (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Державний департамент США схвалив продаж Україні засобів підтримки систем протиповітряної оборони Patriot на суму понад $100 млн. Про це повідомило Агентство зі співробітництва у галузі безпеки та оборони Пентагону.

У документі йдеться, що відомство надало необхідну сертифікацію, поінформувавши Конгрес.

Уряд України звернувся з проханням придбати товари та послуги, пов’язані з підтримкою системи Patriot.

Йдеться про модернізацію пускових установок M901 до конфігурації M903, секретні та несекретні передбачені списки навантаження та затверджені списки запасів для наземного допоміжного обладнання, допоміжне обладнання, запчастини, підтримку, навчання, а також інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.

Орієнтовна загальна вартість становить $105 млн.

"Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – зазначається в документі.

Головними підрядниками будуть RTX Corporation, розташована в Арлінгтоні, штат Вірджинія, та Lockheed Martin, розташована в штаті Мериленд.

2 листопада Зеленський повідомив про посилення компонента Patriot у ППО України завдяки новій допомозі від Німеччини.

9 листопада президент розповів, що Україна хоче замовити у США 27 систем Patriot.