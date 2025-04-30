Госдеп: Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну

Госдеп США в очередной раз призывает прекратить какую-либо взаимную поддержку между Россией и КНДР

Тэмми Брюс (Фото: EPA)

Северная Корея увековечивает войну России против Украины и несет ответственность за кровопролитие. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

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"Все достаточно просто. Северная Корея не полезна. Они не помогают. Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность", – отметила Брюс.

Пресс-секретарь выразила обеспокоенность прямым привлечением КНДР к конфликту, в частности развертыванием северокорейских военных в России.

"Развертывание военного контингента Северной Кореи в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены", – подчеркнула Брюс.

Кроме того, спикер подчеркнула, что обучение российскими силами северокорейских военных нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие КНДР оказывать либо получать военную помощь или подготовку.