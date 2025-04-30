Госдеп: Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну
Северная Корея увековечивает войну России против Украины и несет ответственность за кровопролитие. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.
"Все достаточно просто. Северная Корея не полезна. Они не помогают. Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность", – отметила Брюс.
Пресс-секретарь выразила обеспокоенность прямым привлечением КНДР к конфликту, в частности развертыванием северокорейских военных в России.
"Развертывание военного контингента Северной Кореи в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены", – подчеркнула Брюс.
Кроме того, спикер подчеркнула, что обучение российскими силами северокорейских военных нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие КНДР оказывать либо получать военную помощь или подготовку.
- 16 апреля 2025 года стало известно, что Северная Корея заработала более $20 млрд на полномасштабной войне России против Украины.
- 26 апреля Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины, заявив, что они якобы показали "высокий профессионализм".
- 28 апреля КНДР также подтвердила участие в боях у Курска. Говорят, воспринимали территорию РФ как свою.
- В Госдепе США призвали прекратить развертывание войск КНДР в России, а Путин поблагодарил южнокорейцев за "разгром ВСУ" под Курском. В Сеуле осудили военное сотрудничество и заявили, что КНДР издевается над международным сообществом.