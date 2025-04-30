Держдеп: Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну
Північна Корея увічнює війну Росії проти України й несе відповідальність за кровопролиття. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.
"Все досить просто. Північна Корея не є корисною. Вони не допомагають. Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність, – зазначила Брюс.
Речниця висловила занепокоєння прямим залученням КНДР до конфлікту, зокрема розгортанням північнокорейських військових у Росії.
"Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії й будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені", – наголосила Брюс.
Крім того, речниця підкреслила, що навчання російськими силами північнокорейських військових порушує резолюції Ради Безпеки ООН, які забороняють КНДР надавати чи отримувати військову допомогу або підготовку.
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- У Держдепі США закликали припинити розгортання військ КНДР у Росії, а Путін подякував південнокорейцям за "розгром ЗСУ" під Курськом. У Сеулі засудили військову співпрацю та заявили, що КНДР знущається з міжнародної спільноти.