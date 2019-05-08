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08.05.2019, 12:33

Госпогранслужба предупредила путинских "Ночных волков"

Госпогранслужба предупредила путинских "Ночных волков" - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники усилили меры безопасности на границе 8-9 мая

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Госпогранслужба не будет пускать в Украину представителей пропутинского российского байкерского движения "Ночные волки" накануне Дня победы над нацизмом во второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госпогранслужбе предупредили, что в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев, прежде всего, передвигающихся мототранспортом, которые будут с пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение о недопуске таких лиц и групп в Украину.

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"При наличии правовых оснований будет запрещено этим лицам (группам) въезд в Украину в установленном законодательством порядке", - объяснили в Госпогранслужбе.

Пограничники проводят усиленные меры безопасности на государственной границе.

6 мая члены пропутинского российского байкерского клуба "Ночные волки", совершающие мотопробег по Европе, прибыли в Прагу, где их встретили протестами.

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Теги: граница, госпогранслужба, Ночные волки, 9 мая, байкеры
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