Госпогранслужба предупредила путинских "Ночных волков"

Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба не будет пускать в Украину представителей пропутинского российского байкерского движения "Ночные волки" накануне Дня победы над нацизмом во второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госпогранслужбе предупредили, что в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев, прежде всего, передвигающихся мототранспортом, которые будут с пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение о недопуске таких лиц и групп в Украину.

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"При наличии правовых оснований будет запрещено этим лицам (группам) въезд в Украину в установленном законодательством порядке", - объяснили в Госпогранслужбе.

Пограничники проводят усиленные меры безопасности на государственной границе.

6 мая члены пропутинского российского байкерского клуба "Ночные волки", совершающие мотопробег по Европе, прибыли в Прагу, где их встретили протестами.