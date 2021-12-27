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Готовят "списки на вылет". Слуга народа начнет отзывать местных депутатов с февраля

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 11:54
Готовят
Елена Шуляк (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Партия Слуга народа в феврале 2022-го намерена начать отзывать некоторых местных депутатов по процедуре императивного мандата. Сейчас областные организации готовят "списки на вылет", заявила в интервью Интерфакс-Украина глава партии Елена Шуляк.

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По ее словам, СН обязательно будет применять императивный мандат к местным депутатам в 2022-м. Сейчас областные ячейки готовят списки депутатов, решения по которым будет принимать Нацрада громад – один из руководящих органов Слуги народа.

Дедлайн для подготовки списков установлен до конца этого года, чтобы уже в январе-феврале принимать по ним решения, отметила Шуляк.

"Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения, потому что они будут приниматься областными организациями и будут утверждаться на уровне руководства партии. Есть определенная юридическая процедура, но для полного понимания ситуации на местах областные организации и получили задание подготовить список лиц, которые станут кандидатами на вылет", – объяснила она.

В целом Шуляк позитивно оценивает такой механизм для отзыва местных депутатов. Однако она сожалеет, что он не распространяется на депутатов Верховной Рады.

СПРАВКА. Императивный мандат – институт политической ответственности избранного должностного лица перед избирателями за неисполнение их воли. Классическая форма ответственности – отзыв такого лица.

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Марк Сировой
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Слуга народа депутаты елена шуляк отзыв императивный мандат
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