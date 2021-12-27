Готовят "списки на вылет". Слуга народа начнет отзывать местных депутатов с февраля
Партия Слуга народа в феврале 2022-го намерена начать отзывать некоторых местных депутатов по процедуре императивного мандата. Сейчас областные организации готовят "списки на вылет", заявила в интервью Интерфакс-Украина глава партии Елена Шуляк.
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По ее словам, СН обязательно будет применять императивный мандат к местным депутатам в 2022-м. Сейчас областные ячейки готовят списки депутатов, решения по которым будет принимать Нацрада громад – один из руководящих органов Слуги народа.
Дедлайн для подготовки списков установлен до конца этого года, чтобы уже в январе-феврале принимать по ним решения, отметила Шуляк.
"Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения, потому что они будут приниматься областными организациями и будут утверждаться на уровне руководства партии. Есть определенная юридическая процедура, но для полного понимания ситуации на местах областные организации и получили задание подготовить список лиц, которые станут кандидатами на вылет", – объяснила она.
В целом Шуляк позитивно оценивает такой механизм для отзыва местных депутатов. Однако она сожалеет, что он не распространяется на депутатов Верховной Рады.
СПРАВКА. Императивный мандат – институт политической ответственности избранного должностного лица перед избирателями за неисполнение их воли. Классическая форма ответственности – отзыв такого лица.
- Шуляк стала во главе СН после того, как Александр Корниенко ушел с этой должности в вице-спикеры Рады.
- Она анонсировала создание дисциплинарной комиссии в Слуге народа, которая будет разбираться с "зашкварами" депутатов.
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