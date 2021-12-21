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В Раде зарегистрирован законопроект о возврате к прежней системе выборов, СН поддерживает

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 12:05
В Раде зарегистрирован законопроект о возврате к прежней системе выборов, СН поддерживает - Фото
Давид Арахамия (Фото - пресс-служба Слуги народа)

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6444, которым фактически предлагается восстановить прежнюю смешанную пропорционально-мажоритарную систему выборов. Как ранее заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в интервью Интерфакс-Украина, у такого предложения уже есть "поддержка депутатов" и он определенно наберет при голосовании "более 300 голосов".

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Арахамия отметил, что не знает "предостережений, которые бы помешали возвратиться к смешанной системе". 

Лидер СН считает, что предложение поддержит "весь парламент". "Думаю, будет голосов 300+", – сказал он. 

В то же время Арахамия отметил, что "одно дело разговоры в столовой парламента, а другое – законодательная инициатива. Инициатив мы пока не видели".

После регистрации в парламенте 17 декабря законопроекта №6444 появилась та самая законодательная инициатива, которую, по словам Арахамии, готово поддержать и монобольшинство.  

Авторами законопроекта указаны депутаты Сергей Минько, Александр Герега, Виктор Мьялик, Дмитрий Лубинец, Игорь Молоток и Юрий Шаповалов. Все они входят в депутатскую группу "За майбутне", которую традиционно связывают с олигархом Игорем Коломойским

После 2014 года выборы по мажоритарным округам неоднократно оценивались политиками и экспертами как один из основных источников политической коррупции в Украине. Отмена "мажоритарки" и проведение выборов по пропорциональной системе с "открытыми списками" были одним из популярных тезисов предвыборной программы Владимира Зеленского

СПРАВКА. 19 декабря 2019 года парламент текущего созыва принял новый избирательный кодекс. Кодекс отменил голосование за нардепов по одномандатным округам, выдвигать кандидатов по закону отныне могли только партии. Депутаты проходят в Раду только по пропорциональной системе, а избиратели получили возможность влиять на место кандидатов в партийном списке. "За" тогда проголосовали 330 депутатов, "против" – 2, воздержались – 10.

При обсуждении избирательного кодекса эксперты позитивно оценивали отказ от выборов по мажоритарным округам, но и указывали на существенные недостатки нового кодекса. Народные депутаты также заявляли о том, что намерены вернуться к доработке избирательного законодательства

Читайте также: Новая система выборов в Верховную Раду. Что вам надо знать – тема дня  

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский избирательная реформа выборы избирательный кодекс мажоритарная система Давид Арахамия пропорциональная система За майбутне
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